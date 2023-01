Saiba quando os nomes dos participantes do BBB23 vão ser revelados

10/01/2023 | 16:10



Está chegando a hora de conhecer os participantes do BBB23. De acordo com Tadeu Schmidt, a identidade de cada morador da casa mais vigiada do Brasil será revelada na próxima quinta-feira, dia 12, durante a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do Encontro com Patrícia Poeta.

Este ano, com uma novidade: o anúncio será conduzido por Tadeu Schmidt direto da casa. De dentro da nova residência, ele conta ao público quem em breve vai habitar a residência e, claro, vai entrar na conversa junto com o público, comentando sobre a repercussão de cada brother e sister da nova edição. E o apresentador do reality não estará sozinho. Ele recebe na casa uma convidada muito especial: Ana Clara, que volta este ano como uma das apresentadoras da Rede BBB. Tudo isso será transmitido ao vivo na programação da TV Globo, durante todo o dia.

O reality show começa em 16 de janeiro, mas já está rolando a Casa de Vidro instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que a dinâmica acontece antes da estreia do programa.