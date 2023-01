Conhecida por estilo de vida saudável, Graciele Lacerda revela altura e peso

10/01/2023 | 15:11



Graciele Lacerda é conhecida por manter um estilo de vida para lá de saudável. Aos 42 anos de idade, a noiva de Zezé Di Camargo, que hoje está com 60, sempre dá dicas aos seus seguidores do Instargam para que eles também mantenham um estilo de vida fitness. Agora, ela matou a curiosidade dos fãs e revelou seu peso e sua altura. A influencer abriu uma caixa de perguntas para interagir com os internautas, quando um deles perguntou sobre suas medidas.

Qual seu peso e sua altura?, perguntou um fã, ao que ela respondeu:

Um metro e 67 centímetros e 65 quilos.

Outro internauta ainda questionou quantas calorias Graciele ingere por dia:

- Isso é muito legal de responder. Eu nunca tive isso de pesar comida, de saber quantidade, de contar calorias. Eu sei o que é saudável para mim e o que não é, e aí, dentro do que eu sei que é saudável, eu faço as minhas escolhas e monto a quantidade que eu acho que vai ser importante para mim, que vai nutrir o meu corpo, que é necessário eu comer, então a gente acaba aprendendo isso também.