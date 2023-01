Tiago Ramos confirma que passou o Réveillon com mãe de Neymar Jr.: Não me bancava, mas perguntou se eu precisava de alguma coisa

10/01/2023 | 15:10



Voltaram? Foi só uma recaída? Apenas amigos? Tiago Ramos decidiu abrir o jogo e contar como anda a relação com a ex-namorada Nadine Gonçalves. Em entrevista ao Podgether, o modelo confirmou que passou o Réveillon com a mãe de Neymar Jr. e ainda revelou que não se incomoda de ser chamado de ex-padrasto do craque.

- Hoje tenho ela como amiga. Passei o Réveillon com ela, mas não teve flashback. Não teve porque é uma relação que precisaria conversar muito e, no momento, prefiro seguir solteiro. Posso, sim, ter amizade, mas no momento [ter um relacionamento] não dá. Tenho uma relação ótima com ela. Minha mãe sabe, meus amigos sabem... Então, não vou deixar para trás uma pessoa que me ajudou lá no começo e me aceitou do jeito que eu estava, quando eu me mantinha com pouca coisa.

E continuou:

- Ela não me bancava, mas sempre estava ali. Sempre perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, e eu fazia de tudo para dizer que não, porque eu não queria ficar nessa situação. E hoje, como eu consigo ter o meu trabalho, o futebol pra mim não deu certo, mas eu faço publicidade e ganho muito bem por mês, graças a Deus.

E não parou por aí! Tiago ofereceu um ombro amigo à Nadine quando Neymar Jr. sofreu a derrota na Copa do Mundo do Qatar.

- Então, não vou deixar uma pessoa nesse momento, onde ela também passou muito coisa mal, quando aconteceu aquilo com o filho, da parada da Copa, então, eu acho que eu tenho que estar próximo. É uma pessoa que tenho sentimento e não tenho vergonha de falar disso.