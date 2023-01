?BBB 23': Casa de Vidro ou ?Modern Family??

10/01/2023 | 14:26



Foi dada a largada para o início da primeira dinâmica do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira, 10. A Casa de Vidro começou e os memes e primeiras impressões sobre os participantes já começaram a bombar nas redes.

Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula ficarão confinados no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para disputar a preferência do público e interagir com os visitantes do local. O reality show da Globo começa oficialmente no dia 16.

Logo de cara, o psiquiatra Manoel foi comparado com o personagem Mitchell Pritchett, interpretado pelo ator Jesse Tyler Ferguson, de Modern Family.