Viih Tube fala sobre frustração ao ser reprovada em testes de atuação: Fiz quatro testes e passei em um

10/01/2023 | 14:11



Na última segunda-feira, dia 9, Viih Tube falou nos Stories do Instagram que realizou alguns testes de atuação em 2022, mas apenas conseguiu fechar um trabalho com o filme Doce Família. Ao compartilhar a experiência com os seguidores, a youtuber entregou que já está com um projeto confirmado para 2023.

- Ano passado, eu fiz quatro testes e passei em um, que foi Doce Família. Esse ano já estou com uma personagem, passou o teste e estou agora ensaiando. Vamos ver como vai ser, mas ainda chegou o ensaio com o elenco, estou fazendo por mim mesma. Alguns testes, sou eu mesma que vou atrás. No ano passado, fiz um que foi por etapas. Peguei um amor pela personagem e pela história. Estava muito focada em dar o meu melhor... passei [até a quarta etapa] e aí não passei mais.

Em seguida, ela refletiu:

- De início, o não é uma frustração, mas depois faz você melhorar muita coisa, virar uma fênix, aprender, tirar uma lição de algo bom daquilo. E faz parte demais. De muitos, um você vai conseguir. Às vezes, nenhum.

E escreveu na legenda do vídeo:

O não ensina mais do que a gente imagina, eu sempre tento melhorar em muita coisa depois do não.

Viih Tube ainda comentou como ser influenciadora afeta a experiência em testes:

- Se isso acontece comigo, que também sou influenciadora e tenho visibilidade, imagina para os atores que escolheram não ser influenciadores, às vezes pela privacidade e pela saúde mental, e querem viver da atuação. A gente sabe que existe um privilégio. Eles devem passar muito mais do que eu.