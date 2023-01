Kate Middleton está furiosa com Príncipe Harry por expor tretas da família real em novo livro

10/01/2023 | 14:10



Ao que parece, a família real está passando por uma baita crise desde que Príncipe Harry decidiu soltar o verbo sobre os podres da monarquia britânica em seu novo livro, O Que Sobra. A biografia chegou às livrarias mundiais nesta terça-feira, dia 10, e, segundo o jornal Page Six, Kate Middleton ficou furiosa com o que leu. Isso porque o caçula de Lady Diana não poupou ataques a Príncipe William, Rei Charles III e o resto dos familiares.

O comportamento do Harry no funeral da Rainha Elizabeth II, consciente do que já havia escrito sobre a Kate, o William e o pai, sem dar nenhum indício do que estava para vir, é inacreditável, disse uma fonte ao veículo.

O insider ainda disparou que as menções de Middleton no livro são vergonhosas e grotescas e acredita que a esposa de Harry, Meghan Markle, também esteja planejando uma publicação.

É assim que eles vão fazer dinheiro durante um tempo.