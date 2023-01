Príncipe Harry revela que procurou médium para saber da mãe, a Princesa Diana

10/01/2023 | 14:10



As revelações sobre o Príncipe Harry e a família real estão a todo vapor! Segundo informações do Daily Mail, o membro da família real teria procurado ajuda de uma médium que disse que poderia provar que estava falando com a Princesa Diana ao mencionar um episódio que aconteceu com Archie, filho do duque de Sussex.

O ruivo contou no livro Spare que tudo teria ocorrido em 2020, quando Harry e Meghan decidiram abrir os presentes na véspera de Natal e o filho do Rei Charles III teria recebido um enfeite da Rainha que ela comprou em uma loja local, que logo foi pendurado na árvore. Enquanto o bebê Archie estava correndo e derrubou o enfeite, que se partiu em pedaços.

Ele ainda disse que, ao visitar uma médium por recomendação de amigos, sentia uma energia ao redor dela e que ela sentia isso por ele também, dizendo:

- Sua mãe está com você... agora.

A mulher ainda teria dito que Lady Di sabia que ele tinha perguntas a responder, mas queria dizer que ela estava orgulhosa e o apoiava. A sensitiva continuou dizendo que sua mãe dela estava dizendo a ela que seu filho dela estava vivendo a vida que ela não podia:

- Você está vivendo a vida que ela queria para você.

Como Harry precisava de uma prova, a mística disse:

- Sua mãe diz... O enfeite. Sua mãe disse... Algo sobre um enfeite de Natal? De uma mãe? Ou uma avó? Caiu? Quebrou? Archie tentou consertar. Sua mãe disse que ela riu um pouco disso. Ela estava lá.

Entrevista

Durante uma entrevista bombástica à People, o Príncipe Harry revelou o que ele espera que sua família tire de suas memórias contadas no livro:

Não quero dizer a ninguém o que pensar disso e isso inclui minha família. Este livro e suas verdades são, em muitos aspectos, uma continuação do meu próprio livro. jornada de saúde mental. É um relato bruto da minha vida - o bom, o ruim e tudo mais. Minha esperança é transformar minha dor em propósito, então, se compartilhar minha experiência faz uma diferença positiva na vida de alguém, bem, eu posso. Não pense em nada mais gratificante do que isso!

Ele também comentou sobre a morte da mãe:

Lutei durante anos para aceitar ou mesmo falar sobre a morte de minha mãe. Não consegui processar que ela se foi. Não tenho certeza se alguém pode realmente ter um encerramento quando perde um dos pais, ou qualquer pessoa, especialmente quando que a dor pode ser a única coisa que resta deles. O processo de cura me permitiu chegar a um lugar onde agora sinto a presença de minha mãe mais do que nunca. Ela está comigo o tempo todo - meu anjo da guarda.

Confundiu?

Segundo informações do The Mirror, Harry foi pego na contradição ao revelar no livro Spare que ganhou um Xbox de Diana em 1997, quatro anos antes do lançamento do eletrônico. Em sua esperada autobiografia, o duque de Sussex diz que recebeu um presente de sua tia, a irmã de Diana, Lady Sarah McCorquodale. O aniversário de 13 anos de idade do príncipe foi em 15 de setembro de 1997, apenas duas semanas após a morte de sua mãe. O monarca explicou no livro que, quando fez um desejo, pensou em Lady Di e sua tia de repente apareceu segurando uma caixa com o aparelho de videogame dentro.

Harry escreve que Sarah teria contado que Diana comprou o Xbox para o filho pouco antes de sua morte. O filho do rei Charles III ficou emocionado com o presente porque adorava videogames.

Essa é a história, de qualquer maneira. Apareceu em muitos relatos da minha vida, como evangelho, e não tenho ideia se é verdade. Papai disse que mamãe machucou a cabeça, mas talvez eu tenha sofrido danos cerebrais. Como um mecanismo de defesa, provavelmente, minha memória não estava mais registrando as coisas como antes.

No entanto, o eletrônico foi lançado pela Microsoft apenas em 2001.

The Late Show

Em teasers que que antecipam a entrevista do Príncipe Harry ao The Late Show with Stephen Colbert, o apresentador do programa faz algumas piadas com o monarca ao comparar a vida dele com Harry Potter e brincar que o novo livro está disponível como uma placa comemorativa real. Após reproduzir um clipe em que Harry descreve sua dor por William tentar evitá-lo na época da escola, o comandante da atração disse:

- Isso é de partir o coração. Ser rejeitado por seu irmão mais velho na escola, embora aquele chapéu mágico os colocasse na mesma casa. O que você acha? Lufa-Lufa? Grifinória?

Em outro momento, Colbert disse:

- Estoque corgis e roube um tesouro cultural inestimável de uma de suas colônias porque The Late Show está se tornando imperial.