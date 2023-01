Atos simbólicos são ações muito bem-vindas em momento de crise, diz Pacheco

10/01/2023 | 13:48



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que atos simbólicos, em momentos de crise, serão muito bem-vindos para que os atos golpistas que ocorreram no domingo (8) sejam superados. O senador irá entregar, ainda nesta terça, o decreto de intervenção na segurança do DF pessoalmente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"É um gesto simbólico, mas com grande conteúdo", declarou Pacheco, em coletiva de imprensa nesta tarde. "A pacificação é fundamental para o Brasil, temos de buscar unidade", declarou.

De acordo com ele, a previsão é que o prédio do Senado seja recomposto em 40 dias. Dessa forma, o edifício deve ser restaurado apenas após a nova legislatura tomar posse, marcada para o dia em 1º de fevereiro.