Elevar liquidez do setor não bancário não é resposta desejada, diz Powell, do Fed

10/01/2023 | 13:33



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, destacou nesta terça-feira, 10, que a pandemia do novo coronavírus revelou falhas no setor não bancário, destacando que mudanças ainda são necessárias para tornar o setor mais resiliente e que aumentar a liquidez "não é a resposta desejada". Os comentários foram feitos em evento promovido pelo Banco Central da Suécia.

Powell evitou responder perguntas dos participantes do evento, se limitando a comentar quando instigado pelo moderador do painel.

O presidente do Federal Reserve afirmou que o banco central norte-americano não é, e não será, "um formulador de políticas climáticas".

Powell destacou que o Fed tem responsabilidades estreitas, mas importantes, em relação aos riscos financeiros do clima, mas as decisões devem ser feitas pelos poderes eleitos do governo. "Abordar a mudança climática provavelmente exigirá políticas com efeitos significativos", destacou, indicando que o Fed tem um grau de independência para que suas decisões não sejam influenciadas pela política.

Powell também mencionou a política monetária, destacando que a estabilidade de preços é a base para uma economia saudável, mas que essa tarefa pode exigir medidas que não são populares no curto prazo, já que o Fed aumenta as taxas de juros para "desacelerar a economia".