Quem é e como joga Jhegson Méndez, volante equatoriano reforço do São Paulo

10/01/2023 | 12:45



Sexto reforço do São Paulo para a temporada 2023, Jhegson Méndez é volante, tem 25 anos, e ganhou visibilidade ao fazer bons jogos na Copa do Mundo do Catar pela seleção do Equador no fim do ano passado.

Jhegson é o terceiro atleta contratado por um clube brasileiro nesta janela a ter atuado na Copa do Catar. Além dele, Luis Suárez, no Grêmio, e Pumita Rodríguez, do Vasco, defenderam a seleção uruguaia no último Mundial.

O atleta foi contratado sem custos, já que estava sem clube depois de terminar seu vínculo com o Los Angeles FC, dos EUA. O equatoriano assinou com o clube paulista acordo válido até dezembro de 2025. Terá, portanto, três temporadas para mostrar seu valor ao torcedor.

"Estou muito feliz por estar aqui, por chegar ao São Paulo. Estou muito contente mesmo. A minha cara diz tudo. Farei o melhor em cada jogo para que a torcida fique feliz também", disse o jogador, anunciado de maneira descontraída como reforço são-paulino pelo compatriota Arboleda.

Méndez é destro e joga como primeiro volante, portanto, trabalha na faixa central do meio de campo. Ele se destaca pela combatividade e capacidade de desarmar e recuperar a bola. O equatoriano não é um grande lançador. Trata-se de um jogador de passes curtos e rápidos na condução da bola entre o campo defensivo e o ataque.

Méndez também é elogiado pela resistência física e pela boa leitura de jogo, sobretudo quanto à ocupação de espaços no meio de campo, com foco nos desarmes e na construção ofensiva rápida, com poucos toques na bola.

"Tem características que nos chamam a atenção, sobretudo a maneira dinâmica como participa do jogo. É mais um para fortalecer o nosso elenco e dar mais opções para a montagem do time", afirmou o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte.

"Se o Equador continuasse no Mundial, Jhegson Méndez iria integrar o 11 ideal da Copa", elogiou o técnico uruguaio Jorge Fossati, ex-comandante do Internacional. "Fez um trabalho extraordinário na Copa".

QUEM É MÉNDEZ

Sobrinho de Edison Méndez, que disputou as Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2014 pela seleção equatoriana, Jhegson Sebastian Méndez Carabalí nasceu em Mira, no Equador, e estreou profissionalmente pelo Independiente del Valle com 17 anos, em 2015.

O volante defendeu também o Cultural Leonesa, da Espanha, antes de regressar ao Del Valle em 2016. Foram as atuações no atual campeão da Sul-Americana que o levaram à seleção equatoriana em 2018.

Em 2019, se transferiu para o Orlando City para atuar no futebol dos Estados Unidos. No ano passado, vestiu a camisa do Los Angeles FC, com o qual foi campeão da MLS, a liga americana de futebol, e da MLS Supporters Shield. Ele estava sem contrato quando o São Paulo demonstrou seu interesse.

Méndez é figura constante na seleção do Equador. Participou de amistosos, disputou duas edições de Copa América, em 2019 e 2021, e jogos das Eliminatórias até ser convocado para a Copa do Mundo do Catar. No Mundial, foi titular em dois dos três jogos da equipe, a vitória vitória sobre os anfitriões por 2 a 0, na abertura do torneio, e o empate com a Holanda por 1 a 1.

O equatoriano é o sexto reforço do São Paulo para a nova temporada. Antes dele, chegaram ao clube o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o meia Wellington Rato e os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo.

Ele é o oitavo estrangeiro do elenco, juntando-se ao compatriota Arboleda, aos argentinos Calleri, Galoppo e Alan Franco, ao uruguaio Gabriel Neves, ao venezuelano Nahuel Ferraresi e ao colombiano Orejuela.