Grupo Habitação sobe 0,20% no IPCA em dezembro, mostra IBGE

10/01/2023 | 12:43



A inflação do grupo Habitação desacelerou de 0,51% em novembro para 0,20% em dezembro, com uma contribuição de 0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,62% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve altas menos intensas do que em novembro no aluguel residencial (0,40%) e na energia elétrica residencial (0,20%).

A energia elétrica variou desde uma queda de 3,54% no Rio de Janeiro (onde houve redução de 5,99% nas tarifas de uma das concessionárias pesquisadas) a um aumento de 8,77% em Rio Branco (devido ao reajuste de 14,48% nas tarifas residenciais).

Ainda em Habitação, a taxa de água e esgoto subiu 0,50%, em consequência de reajustes de 10,15% em Belém e de 11,82% no Rio de Janeiro.

O gás encanado aumentou 3,67%, em função do reajuste de 10,89% nas tarifas residenciais em São Paulo.