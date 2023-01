Os 210 anos da Matriz de São Bernardo. No Instagram do Diário... ...o vídeo que marcou esta data

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/01/2023 | 07:20



A Basílica de Nossa Senhora da Boa Viagem, Matriz de São Bernardo, é filha da Diocese de São Paulo e mãe de inúmeras paróquias do Grande ABC. Foi criada em 1812. A primeira da região. Dela se desmembraram, um século depois, as Paróquias de Santo André e Ribeirão Pires. E assim, sucessivamente, as mais de 100 paróquias da Diocese de Santo André.

Em outubro de 2022, a pioneira basílica completou 210 anos de existência. O vídeo idealizado pela comunidade focaliza o interior da Matriz e o seu entorno.

Justa homenagem à mãe, avó e já bisavó das paróquias do Grande ABC. A fé na mãe Nossa Senhora da Boa Viagem e o olhar de gratidão aos antigos, de tantas gerações

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

HISTÓRIA. Em 4 de setembro de 2022, a Procissão dos Carroceiros na Festa da Boa Viagem: básica/matriz registra 110 anos com um vídeo que está no Instagram do Diário

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 10 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8280

NACIONAL – O presidente Itamar Franco concluiu ontem (9-1-1993) projeto de lei que rola a dívida dos Estados e Municípios com a União por 20 anos.

EDUCAÇÃO – Depois da Unifec (Universidade de Formação, Educação e Cultura), de São Caetano, mais três faculdades do Grande ABC deverão conseguir parecer favorável do Conselho Federal de Educação em 1993: Senador Flaquer (São Caetano), IMES (São Caetano) e Ciências e Letras (Ribeirão Pires).

A Unifec obteve parecer favorável em dezembro de 1992. Tinha à frente o reitor Francisco Massei Neto e o vice-reitor Eduardo Aguiar.

TRANSPORTES – Estado irá priorizar transporte de trem. Em entrevista ao repórter José Antonio Leite, Fernando Augusto Cunha, secretário dos Transportes Metropolitanos, afirmou que a integração dos trens servirá para que o sistema se transforme num metrô de superfície.

SANTOS DO DIA

Higino

Teodósio

Tomás de Cori

Honorata de Pávia

Paulino II de Aquileia

Vital de Gaza

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Duas cidades aniversariam em 11 de janeiro: Barrolândia (TO) e Várzea (PB).

Pelé em Bragança Paulista

Do jornal “Em Pauta”, o registro da presença de Pelé três vezes em Bragança Paulista: como protagonista do filme “A Marcha” (1971) e em dois amistosos frente ao Bragantino local: em 1958, 4 a 1 para o Santos; e em 1966, outra vitória santista por 3 a 2. Nos dois jogos, gols de Pelé.

As fotos são do acervo do historiador do Bragantino, Joel Mancinelli, que mantém intercâmbio com o pesquisador Luiz Romano, de São Caetano e membro do Memofut.

Crédito das fotos 2 e 3 – Acervo: Joel Mancinelli/jornal Em Pauta

LEMBRANÇAS. Estádio Marcelo Stefani, Pelé abraçado e as arquibancadas tomadas: em 13 de novembro de 1966, registros de mais um show do rei

HOJE

Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos

Dia Internacional do Obrigado

Em 11 de janeiro de...

1903 – Dr. Bernardino de Campos, presidente do Estado de São Paulo, visita a Chácara Beliche, na Estação de São Bernardo, hoje Santo André, a convite do seu proprietário, Abílio Soares.

O presidente vem acompanhado de grande comitiva, da qual fazia parte Mello Peixoto, secretário de Agricultura do Estado, e Siqueira Campos, da Sociedade Paulista de Agricultura.

Na Chácara Beliche, hoje Parque Celso Daniel, os visitantes assistiram à experiência demonstrativa do trabalho de maquinas destinadas à plantação e cultura da batata inglesa: carpideira de discos, grade, plantador de tubérculos, distribuidor de adubos, arrancador, separador.

Um lauto almoço foi servido ao ar livre, do qual participaram o prefeito de São Bernardo, Alfredo Flaquer, o presidente da Câmara, coronel Oliveira Lima, entre outras autoridades locais.

1983 – A Prefeitura de São Bernardo assina contrato com a Veja Sopave para a realização dos serviços de coleta de lixo domiciliar. Até então, os serviços eram realizados pela própria Prefeitura.