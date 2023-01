Obituário - 11 de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/01/2023 | 06:50



SANTO ANDRÉ

Faride Zitune Nigri, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Cemitério Israelita, Butantã, São Paulo, Capital.

Maria Bertoza Teixeira, 84. Natural de Pompéia (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Valdemar Pinheiro, 71. Natural de Taubaté (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Domingos Sousa dos Santos, 67. Natural de Buriti dos Lopes (PI). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Gonçalves da Silva, 64. Natural de Itapuí (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Vendedor. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rui Rosa Gomes, 59. Natural de Utinga (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Lindaura Alves de Souza, 90. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

João Pedro Francisco Pando Inácio, 89. Natural de Rosário do Sul (RS). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Antônio Lourenço, 87. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Amara Noêmia da Silva, 85. Natural do Jaboatão (PE). Residia no Jardim das Oliveiras, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Irene Farias Armelin, 82. Natural do Monte Alegre do Sul (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Irineu Saconi, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Aurora Ramos da Silva, 79. Natural de São João Batista da Glória (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Benedito José da Silva, 79. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Paulicéia.

Antônio da Silva, 74. Natural da União dos Palmares (AL). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Maria Aparecida Boscolo Mendes, 74. Natural de Ourinhos (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Antônia Pereira de Lima, 69. Natural de Novo Oriente (CE). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Vilma Ramos Lucena, 63. Natural de Nova Esperança (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Ivan Lucin, 59. Natural de Paranavaí (PR). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Ilza Maria dos Santos Rocha, 56. Natural de Datas (MG). Jardim da Colina.

Edson Lima dos Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Júlio César do Prado, 55. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Marisa Almeida da Silva, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Henrique, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Angélica Bezerra dos Santos, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Júlio Berto de Santana, 98. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no Jardim Nova Conquista. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Lázara Benedita Viana, 73. Natural de Assaí (PR). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Ferreira dos Santos, 65. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Flávio José de Souza, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Poente. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Cícera Soares de Souza da Silva, 58. Natural do Mirante do Paranapanema (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Alex Pereira da Silva, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 5, em São Bernardo. Parque das Palmeiras, em Ferraz de Vasconcelos.