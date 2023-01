6 eventos esportivos para curtir nos Estados Unidos em 2023

Redação

Do Rota de Férias



10/01/2023 | 11:55



Ao longo do ano, os Estados Unidos recebem alguns dos eventos esportivos mais famosos do planeta. As opções variam desde o tradicional Super Bowl até a partida comemorativa que reúne os melhores nomes do baseball.

Confira seis atrações esportivas para curtir durante uma viagem aos Estados Unidos e descubra o que fazer nas cidades que recebem os eventos em 2023.

6 eventos esportivos para curtir nos Estados Unidos

Super Bowl

NBA All-Star Game

Kentucky Derby

U.S. Open de Golfe

All-Star Baseball

U.S. Open

Super Bowl – 12 de fevereiro

Em 2023, o Super Bowl será no University of Phoenix Stadium, em Glendale, no Arizona.

O evento é um dos maiores do país e ocorre sempre no primeiro domingo de fevereiro. É um dia tão esperado pelos norte-americanos, que é feriado nacional.

As festas ao ar livre fora do estádio antes do início do jogo são sempre uma boa pedida, mas é dentro da arena, com o famoso show do intervalo, que a experiência do Super Bowl fica completa.

Enquanto estiver em Glendale, aproveite para visitar o Jardim Botânico do Deserto de Phoenix, um passeio interessante para conhecer a fauna e flora típicas do deserto.

NBA All-Star Game – 19 de fevereiro

O jogo All-Star da NBA é a melhor experiência de basquete do planeta. Realizado sempre em fevereiro, apresenta os melhores jogadores do leste contra os do oeste em comemoração aos maiores talentos do esporte.

O 72º NBA All-Star Game ocorrerá na Vivint Arena, casa do Utah Jazz, em Salt Lake City.

É possível aproveitar a visita à cidade para conhecer um dos cinco parques nacionais e 11 resorts de esqui localizados a algumas horas de Salt Lake City, incluindo as fontes termais de Yellowstone e as antigas habitações em Mesa Verde.

Seguro viagem EUA

Kentucky Derby – 6 de maio

Conhecido como os “dois minutos mais rápidos nos esportes”, o Kentucky Derby é o evento esportivo mais antigo dos EUA. Realizado anualmente no primeiro sábado de maio desde 1875, no hipódromo de Churchill Downs, em Louisville, esta corrida de cavalos thoroughbreds de três anos é mais do que apenas uma corrida para as 155 mil pessoas que frequentam o Derby.

Trata-se de uma festa de um fim de semana inteiro. Os participantes do Kentucky Derby vão ao evento vestidos com alta classe, sendo quase um desfile de moda com chapéus enormes e ternos elegantes.

A menos de uma hora de carro de Louisville, é possível encontrar a Heaven Hill Distillery, em Bardstown. O local é uma parada obrigatória para qualquer fã de bourbon. Vale a pena passear pela propriedade familiar com uma experiência de degustação imersiva e fazer um passeio com “Whiskey Jean”.

U.S. Open de Golfe – 12 a 18 de junho

Em 2023, o US Open de golfe acontecerá em um dos campos mais desafiadores do país, o Los Angeles Country Club. Isso significa que até mesmo os melhores jogadores de golfe terão dificuldade para pontuar livremente, tornando-o indiscutivelmente o campeonato mais exigente do mundo.

O US Open dura quatro dias no verão, com a rodada final caindo no terceiro domingo de junho, que coincide com o Dia dos Pais nos Estados Unidos.

O campo é composto pelos 60 melhores jogadores de golfe do planeta e todos os vencedores recentes, com os outros slots disponíveis para qualquer jogador de golfe profissional que possa competir em vários torneios de qualificação, bem como alguns amadores importantes.

De quebra, a visita a Los Angeles é uma boa oportunidade para conhecer o recém-inaugurado Academy Award Museum. De forma imersiva e divertida, o complexo oferece exposições e programas que trazem o universo do cinema pra vida real.

All-Star Baseball – 11 de junho

O baseball é o passatempo nacional dos Estados Unidos e a Major League Baseball é o evento de verão perfeito, com sua temporada de abril a outubro.

O T-Mobile Park será o lar da All-Star Week de 2023, sendo considerado um dos locais mais bonitos da MLB, onde os visitantes podem desfrutar de vistas extraordinárias do horizonte de Seattle.

Enquanto estiver na cidade, vá ao Starbucks Reserve Roastery para uma experiência imersiva (e saborosa) do café da famosa marca nascida em Seattle.

U.S. Open de Tennis – 28 a 10 de setembro

O US Open é o último dos quatro campeonatos de tênis e ocorre todos os anos no fim de agosto e começo de setembro. Ele é realizado no Billie Jean King National Tennis Centre, em Flushing Meadows, no Queens (Nova York).

128 dos melhores jogadores de tênis do mundo jogam individualmente, sem segundas chances (quem ganha, avança no campeonato, e quem perde é eliminado).

Quem pretende assistir a uma partida pode aproveitar para eplorar a a gastronomia do Queens com um food tour da Culinary Backstreets, que percorre as ruas do distrito mais diverso da cidade.

