Situações inusitadas: 22% dos brasileiros já enviaram mensagem durante funeral

Mandar mensagens de texto se tornou a forma de comunicação preferida do século XXI. É o que comprova a pesquisa realizada no Brasil pela Infobip, plataforma global de comunicação omnichannel na nuvem. 94,4% das pessoas preferem responder a uma mensagem de texto do que atender a uma ligação, seja por WhatsApp, seja por SMS.

Os resultados, apesar de curiosos, não surpreendem. Afinal, quem nunca mandou uma mensagem durante uma reunião de trabalho ou aula que atire a primeira pedra – 53,2% dos entrevistados responderam já terem enviado nesse contexto. Além disso, cerca de 27% dos brasileiros já escreveram uma mensagem enquanto seu avião decolava, 25,8% enquanto estavam em uma cerimônia de casamento, 22% durante um funeral e 31,7% enquanto dirigiam – uma infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), passível de multa e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Conteúdo é rei

Além do formato de comunicação, a pesquisa traz insights sobre o conteúdo. Por exemplo, mais de 65% dos brasileiros já enviaram uma mensagem para a pessoa errada e se arrependeram. As consequências podem ser ainda mais sérias no caso dos 23% que contaram já ter enviado mensagens enquanto estavam alcoolizados, ou ainda dos 38% que relataram terem utilizado emojis ou abreviações incorretas durante uma conversa sensível.

Se em conversas de teor pessoal e privado essa situação já é considerada delicada, em comunicação comercial mais ainda. Soluções como o WhatsApp Business API surgem para suprir essa necessidade. “A Infobip provê suporte para marcas que queiram utilizar a ferramenta, além de oferecer outras soluções exclusivas como o Conversations, plataforma unificada com um perfil e histórico de atendimento para cada cliente”, explica Ivan Ostojic, Chief Business Officer da Infobip.

O profissional compartilha ainda uma dica valiosa para as empresas que queiram usufruir das vantagens que a tecnologia oferece quando estão contatando clientes. “Uma das melhores saídas para garantir um bom relacionamento é focar na personalização de atendimento, prestando atenção às demandas de cada cliente e entendendo qual o método que mais funciona com aquele indivíduo – daí a necessidade de contar com uma ampla gama de ferramentas”, finaliza.