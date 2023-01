Queda dos índices de ações externos limita alta do Ibovespa por commodities

10/01/2023 | 11:26



A valorização das commodities e o sinal de união dos Três Poderes após os atos golpistas no domingo em Brasília são insuficientes para animar o Ibovespa. Isso porque os índices de ações dos Estados Unidos e europeus caem, de olho na participação do presidente do Federal Reserve (Fed, dos EUA), Jerome Powell, em evento, para balizar as expectativas para os juros após falas de membros do Fed favoráveis a uma desaceleração no ritmo de aumento das taxas.

Após abrir em baixa, às 11h06, o Ibovespa subia 0,34%, na máxima, aos 109.499,17 pontos, após ceder 0,60%, na mínima aos 108.478,19 pontos.

Na opinião Felipe Moura, sócio e analista da Finacap, o comportamento do mercado está muito parecido com dias atrás. No início da semana passada, lembra, o desencontro nas falas de membros do governo foram vistas de forma negativa. O auge, diz, foi a sinalização do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, sobre revisão na reforma da Previdência.

"Existia um desencontro muito grande e o presidente Lula fez a reunião ministerial. Isso foi muito positivo do ponto de vista institucional em relação ao que tivemos no domingo ataques. Muito se esperava que o mercado reagisse aos atos, com temor de ruptura institucional, mas o movimento foi contido, houve união das principais lideranças", diz Moura.

Ao mesmo tempo, o IPCA de dezembro acima do esperado fica no radar, podendo realimentar estimativas de maior pressão inflacionária nos próximos anos. Ontem, na Focus as projeções avançaram a 5,36% (2023), a 3,65% (2024) e a 3,30% (2025). Aqui aguarda-se uma sessão deliberativa extraordinária no Senado para votar o decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal.

"O IPCA veio acima do previsto, mas não deve fazer tanto 'estrago'. A inflação do Brasil de 5,79% fechou o ano melhor mais baixa do que a dos Estados Unidos, da Europa", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Conforme Bruno Mori, economista e sócio fundador da consultoria financeira Sarfin, a desaceleração do IPCA em 2022, para 5,79% (de 10,06% em 2021), refletiu "principalmente as altas de juros, fazendo efeito na economia." Para Mori, a expectativa é que o IPCA continue desacelerando este ano, mas ainda não deve atingir a meta do Banco Central (BC), de 4,75%.

De acordo com Laatus, hoje o índice Bovespa, que ontem subiu 0,15%, aos 109.937,57 pontos, seguirá o mercado internacional. "Tende a se afinar ao externo, esperando o Powell", afirma, acrescentando que possivelmente o presidente do Fed não será duro em suas análises sobre a política monetária. "E isso é o que definirá, que será o driver do dia."

Apesar da cautela externa e em meio ao IPCA mais alto no mês passado, notícias da China geral algum otimismo. O petróleo sobe moderadamente, enquanto o contrato de minério de ferro negociado em Dalian teve elevação de 1,21%. Ações ligadas ao setor metálico tentam subir, caso de Vale ON, com valorização de 0,59%, às 10h58. Já Petrobras cedia 0,84% (PN) e -1,07% (ON).

A China passou a permitir que pessoas que chegam ao gigante asiático possam ir direto para casa ou hotel sem a necessidade de enfrentar quarentenas e testes PCR (covid), a partir do próximo domingo. Já o banco chinês disse que irá melhorar o fluxo de caixa de incorporadoras, orientando os bancos a acelerar concessão de empréstimos, na tentativa de animar a economia.