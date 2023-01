Novo visual! Shawn Mendes surge com o cabelo raspado e fãs brincam: Sem a Camila e sem o Cabello

10/01/2023 | 11:11



Shawn Mendes pegou todos os fãs de surpresa ao surgir com o cabelo raspado. De novo visual, o cantor foi fotografado enquanto saía da academia em Hollywood e os cliques logo tomaram conta da web. Enquanto algumas pessoas amaram o novo corte, outras já estão sentindo falta do artista com os fios mais longos.

É claro que os usuários do Twitter não podiam perder a chance de fazer piada com o look do famoso, que é ex-namorado de Camila Cabello.

Shawn Mendes sem a Camila e sem o Cabello, escreveu um.

Meu humor está muito quebrado eu fiquei um tempão rindo do vídeo que falava que o Shawn Mendes raspou o cabelo pra desapegar das coisas que lembrava a ex que é a Camila Cabello, disse outra pessoa.