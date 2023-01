Príncipe Harry surge com guardas armados para gravar nova entrevista depois de ataques contra a família real

10/01/2023 | 11:11



O Príncipe Harry segue chamando a atenção da mídia onde quer que vá. Mas, desta vez, ele parece estar com medo da reação do Palácio de Buckingham, isso porque o duque apareceu acompanhado de uma equipe de segurança armada enquanto chegava para gravar uma entrevista.

Segundo informações do DailyMail, o marido de Meghan Markle estava acompanhado de um segurança que carregava uma caixa Glock, onde fica guardada o armamento e munição. Vale lembrar que o príncipe já falou diversas vezes que se sente vulnerável nos Estados Unidos e esse pode ser o motivo da decisão.

O medo crescente de Harry pode ser explicado pela sequência de bombas que ele tem jogado na família real desde a estreia do documentário Harry & Meghan e depois do lançamento do livro autobiográfico Spare, O Que Sobra, na tradução livre. Apesar das polêmicas, o Duque de Sussex está enfrentando um baita gelo dado pelo Palácio de Buckingham.

Ainda segundo o jornal britânico DailyMail, a mídia norte-americana tentou contato com os representantes oficias da família real para que uma entrevista fosse cedida aos canais, como já é de conhecimento público, eles não costumam se posicionar sobre rumores e polêmicas, mas estavam pensando em quebrar essa regra.

O jornal revelou que a única exigência dos advogados reais era de que eles tivessem acesso à todas as falas de Príncipe Harry antes que a entrevista fosse ao ar. O pedido foi feito ao Good Morning America e ao 60 Minutes, dois programas onde o ruivo fez revelações bombásticas.

- Nós entramos em contato com o Palácio de Buckingham, caso desejassem comentar a entrevista. Os representantes exigiram, antes de considerarem responder, que o 60 Minutes providenciasse a reportagem completa antes da exibição na noite de hoje [dia 8], algo que nunca fazemos, revelou Anderson Cooper enquanto o programa ia ao ar.

Já Michael Strahan, da ABC também falou sobre como o caso se desdobrou para a emissora onde trabalha:

- Nós recebemos uma resposta do escritório de advocacia que representa o Palácio de Buckingham na manhã de hoje, enquanto estávamos ao vivo, dizendo que o Palácio precisava considerar exatamente o que é dito na entrevista, no contexto em que aparece e pediu que enviássemos imediatamente com uma cópia da entrevista inteira, o que não fazemos enquanto organização jornalística, em razão da nossa política.

Como os dois canais se recusaram a fornecer o material gravado, a família real segue sem quebrar o silêncio apesar de todas as alfinetadas, provocações e revelações feitas por Harry. A seguir, confira tudo o que o Duque de Sussex falou durante sua entrevista para a CBS.