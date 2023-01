Espetáculo para crianças O Monstro da Porta da Frente faz temporada em Santo André

Da Redação



10/01/2023 | 11:04



Com música ao vivo e bom humor, o coletivo A Digna apresenta no Sesc Santo André o espetáculo O Monstro da Porta da Frente, de 15 a 29 de janeiro, domingos, às 16h. A peça, dirigida por Kiko Marques e dramaturgia de Victor Nóvoa, foi inspirada nas histórias dos antigos cinemas de bairros de São Paulo e inclui gêneros de filmes icônicos e trilhas sonoras para homenagear tanto a sétima arte quanto as próprias salas de projeção.

O espetáculo conta a história de Laurinha, que brinca de criar filmes em um antigo cinema desativado de seu bairro quando percebe que esse cinema e grande parte de sua vizinhança foram vendidos para os Srs. Compasso e Descompassado. Laurinha conhece um personagem que atravessou os tempos, o Lanterninha e, juntos, criam um filme para evitar que todos os antigos moradores do bairro tenham que mudar de suas casas. Repleto de referências para todas as gerações, filmes como Cantando na Chuva são lembrados - e o musical icônico de Gene Kelly e Stanley Donen transforma-se em “Cantando No Pé D''''água".

Formada em 2010 por Ana Vitória Bella, Helena Cardoso e Victor Nóvoa, A Digna, desenvolve criações que perpassam os lugares, as pessoas e os modos de vida da cidade. Suas pesquisas são baseadas na constante tentativa de superação dos obstáculos impostos pela cidade e as maneiras particulares em que o espaço urbano é vivido por diferentes cidadãos. Na tentativa de compreender como a poesia pode brotar do cotidiano paulistano, o grupo focaliza as atenções para os traçados e memórias pessoais de moradores da cidade. Tem 12 anos de pesquisa cênica continuada e acaba de ser premiado pelo APCA de 2022.

Ficha técnica:

Concepção e produção: A Digna

Dramaturgia: Victor Nóvoa

Direção: Kiko Marques

Assistente de direção: Mateus Menezes

Elenco: Ana Vitória Bella, Helena Cardoso,

Caio Marinho e Luís Mármora

Trilha sonora e direção musical: Carlos Zimbher

Criação de luz: Lui Seixas

Direção de arte: Eliseu Weide

Serviço:

O Monstro da Porta da Frente com A Digna Companhia

Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André. Tel. 4469-1200. www.sesc.org.br . Ingressos - R$ 25,00 (inteira), R$ 12,50 (meia-entrada) e R$ 7,50 (credencial plena). Crianças até 12 anos acompanhadas de um adulto pagante assistem de graça. Estacionamento para o espetáculo - R$6,00 - portadores de Credencial Plena válida e R$11,00 - público geral. Classificação indicativa: Livre. Duração: 60 minutos. Temporada - de 15 a 29 de janeiro, às 16h