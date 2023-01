Oi Móvel: como está o serviço da operadora após a venda

A Opensignal, que realiza aferição e análise de qualidade do serviço móvel, publicou relatório com avaliação da experiência dos usuários da Oi Móvel após a venda da operadora.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) possui Acordo de Cooperação Técnica com a Opensignal, por meio do qual tem acesso aos resultados de qualidade obtidos pela empresa. Como parte desse Acordo, a Agência forneceu subsídios para a elaboração das análises que resultaram no relatório, disponível na página da Opensinal.

O documento avalia como ficou a qualidade experimentada pelos usuários após a migração para as operadoras que compraram a Oi Móvel (Tim, Vivo e Claro). A avaliação concluiu que a experiência dos consumidores melhorou após a mudança para as redes das compradoras.

A Anatel acompanha a migração da Oi Móvel desde a venda da prestadora, em abril de 2022, utilizando como base as reclamações registradas pelos consumidores nos canais da Agência, os resultados das Pesquisas de Satisfação e Qualidade Percebida, os indicadores de qualidade e demandas externas.

A Anatel já instaurou Procedimentos de Acompanhamento e Controle, por meio dos quais tem tratado, de forma tempestiva, problemas vivenciados pelos consumidores migrados da Oi. Dentre os problemas apurados, destacam-se falta de serviço, atendimento, cobranças indevidas, migração para planos não compatíveis, dentre outros.

Cabe registrar que o relatório publicado pela Opensignal não tem como foco esses problemas, concentrando-se nos aspectos de desempenho do serviço.