Playlist para o Futuro: crie lista do Spotify para ouvir apenas em 2024

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/01/2023 | 09:55



Para comemorar a chegada de 2023, o Spotify lança a Playlist para o Futuro, uma experiência interativa em que os usuários são convidados a criar uma cápsula do tempo musical para guardar até janeiro de 2024. Para participar, basta clicar aqui. A brincadeira está disponível para aparelhos iOS e Android até 31 de janeiro.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Como parte da experiência, os ouvintes devem responder a algumas perguntas sobre o que estão ouvindo e que se encaixam em determinadas ocasiões, como “uma música que você precisa ouvir ao vivo em 2023”, “uma música que você vai beijar alguém este ano” e “uma música que lembra sua pessoa favorita”. É possível adicionar três ou mais faixas em cada opção.

Ao final, o usuário é convidado a “lacrar” sua cápsula do tempo musical e enviar as escolhas para seu eu do futuro. Em janeiro de 2024, os participantes receberão sua Playlist para o Futuro personalizada, lembrando-os de quem eram e o que estavam ouvindo um ano atrás.