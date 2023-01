Em nome da vida

Do Diário do Grande ABC



A notícia, publicada ontem (9) neste Diário, é positiva. Levantamento feito nas sete cidades mostra que o número de mortos por Covid-19 reduziu 83,5% no ano passado em relação a 2021. Mas é preciso manter o alerta ligado contra a doença, que ainda está longe de ser vencida, como comprova o surgimento de novas variantes do coronavírus – o primeiro registro da ÔmicronXBB.1.5 foi anunciado na quinta-feira, em paciente de Indaiatuba, Interior paulista. Diante do cenário, a despeito da redução dos casos fatais, é preocupante a desmobilização que se nota por parte da população e autoridades. A pandemia ainda está em vigor e a saúde pública segue ameaçada. Não é hora de baixar a guarda.

Embora os mortos pela Covid na região tenham caído de 7.077 em 2021 para 1.171 no ano passado, não se pode dizer que a queda seja satisfatória. Quando se trata de perda de vida, o único número tolerável é o zero. Ainda existe muita gente se contaminando, mesmo que o ritmo de disseminação tenha desacelerado. Mas não se pode descartar, por enquanto, novas ondas de contágio. Exatamente por isso é que as campanhas de vacinação precisam precisam ser mantidas pelos governos. No Grande ABC, certamente por causa da proteção garantida pela imunização em massa, a população parece ter perdido a noção da gravidade da doença e deixado de completar o esquema vacinal.

Preocupante que esforços sejam descontinuados em momento tão inoportuno. Ainda há mortes e sofrimentos a serem evitados. Reportagem publicada na edição de sábado do Diário mostrou que aos menos 713.030 moradores da região deixaram, irresponsavelmente, de comparecer aos postos para receber a segunda dose de reforço da vacina contra o coronavírus – os números, já assustadores, são maiores, posto que São Caetano e Mauá não informaram os dados. No cenário em que novas variantes e subvariantes do vírus surgem a todo momento, com velocidade e resistência cada vez mais espantosas, não é hora de se descuidar. A mobilização contra a Covid-19 precisa continuar. Em nome da vida.