Taxas de juros avançam após o IPCA de dezembro superar teto das estimativas

10/01/2023 | 09:34



Após caírem na segunda-feira, 9, os juros futuros avançam na manhã desta terça-feira, 10, após o IPCA ter subido 0,62% em dezembro, de 0,41% em novembro, acima do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 0,61%. A taxa acumulada no ano ficou em 5,79%, acima da mediana das projeções, de 5,60%.

Além disso, o dólar opera em leve alta ante o real e outras moedas e os juros dos Treasuries sobem antes do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Às 9h08 desta terça-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia para 13,71%, de 13,58% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 12,94%, de 12,78%, e o para janeiro de 2027 ia para 12,82%, de 12,70%.