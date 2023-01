Ximbinha surge agarradinho em mulher apontada como pivô do término com Joelma

10/01/2023 | 09:10



Ximbinha surgiu feliz da vida curtindo alguns dias de descanso na praia, no Pará. O músico, de 48 anos de idade, estava acompanhado da esposa - Karen Fernandes, de 35 anos. Em alguns cliques compartilhados pelo casal, os dois aparecem agarradinhos enquanto curtem o dia com o pé na areia.

Caso você não se lembre, a jovem foi o pivô da separação de Ximbinha e Joelma, que ficaram casados por cerca de 18 anos. Ela chegou a se afastar das redes sociais, por medo de receber comentários negativos dos fãs da Banda Calypso. Os dois se casaram em 2018, e só agora ela tem se sentido segura para voltar a compartilhar a vida online - segundo informações do jornal Extra.

Em uma das publicações, Karen se declarou para o amado:

Você que é um ser humano admirável, um homem de coração tão generoso e puro, que cuida de todos de forma tão carinhosa, e sem esperar nada em troca. Um homem íntegro, correto e que tem a ingenuidade no coração. Todos aqueles que convivem com você são agradecidos em estar perto de alguém tão especial. Obrigado por partilhar a sua vida comigo. Sou imensamente feliz em dividir a minha vida com alguém tão carinhoso, tão amigo e companheiro. Nem todas as palavras do mundo seriam suficientes para definir todas as suas qualidades. Te amo. É nós pra sempre.