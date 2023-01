Conheça as 10 melhores séries originais da Apple TV+

Bianca Bellucci

Apple TV+ é o serviço de streaming da maçã que chegou ao mercado em novembro de 2019 para competir com Netflix, Amazon Prime Video e outros. Apesar do início tímido, atualmente, oferece conteúdos aclamados por espectadores e crítica.

Nesta lista, estão as melhores séries originais da Apple TV+. Notas são do site IMDb, que leva em consideração a opinião dos próprios usuários, sendo que, para entrar para o ranking, é necessário ter mais de 25 mil avaliações.

1. Ted Lasso (Duas temporadas) – Nota 8,8

Entre as melhores séries originais da Apple TV+, desponta Ted Lasso. A história segue a vida de um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol, na Inglaterra. A ideia desastrosa saiu de Rebecca Walton, proprietária da equipe que deseja se vingar do ex-marido que a traiu e perdeu o time no processo de divórcio.

2. Ruptura (Uma temporada) – Nota 8,7

Cinco funcionários de uma empresa aceitam participar de um experimento em que suas memórias pessoais e profissionais são permanentemente separadas. Quando estão no escritório, só têm as lembranças referentes ao trabalho. Em casa, não lembram das situações corporativas. Por trás desse estranho procedimento, no entanto, se escondem segredos que a companhia quer manter guardados.

3. Pachinko (Uma temporada) – Nota 8,4

Uma das melhores séries originais da Apple TV+ é baseada no best-seller de Min Ji Lee. A trama acompanha a história de um amor proibido que envolveu quatro gerações de uma família de imigrantes e atravessou continentes, partindo da Coreia, passando pelo Japão e chegando até os Estados Unidos.

4. Mal de Família (Uma temporada) – Nota 8,3

Mal de Família combina suspense e humor ácido. A história gira em torno das irmãs Garvey. Quando o marido de uma delas morre, o seguro de vida inicia uma investigação para provar que houve intenções maliciosas – e estão de olho nelas, pois todas têm muitas razões para assassiná-lo.

5. The Morning Show (Duas temporadas) – Nota 8,3

Há anos, Alex Levy é a diretora do The Morning Show, um programa matinal de prestígio da televisão norte-americana. Quando Mitch Kessler, seu parceiro de trabalho há 15 anos, é demitido por ser acusado de má conduta sexual, a jornalista se esforça para manter seu emprego como âncora principal, enquanto trava uma batalha contra Bradley Jackson, uma novata que quer roubar seu lugar.

6. Black Bird (Uma temporada) – Nota 8,1

Jimmy Keene, filho de um policial e astro do time de futebol norte-americano da escola, é condenado a 10 anos de prisão. Para se livrar da pena, recebe uma proposta: se aproximar e conseguir uma confissão de Larry Hall, suspeito de assassinatos em série. Vale destacar que o título é baseado em fatos.

7. For All Mankind (Três temporadas) – Nota 8

Um título de ficção científica está entre as melhores séries originais da Apple TV+. Aqui, em uma realidade paralela, a União Soviética sai como vencedora da corrida espacial, enviando o primeiro astronauta à Lua. Derrotada, a NASA decide não desistir e continua tentando passar à frente das demais organizações.

8. Trying (Três temporadas) – Nota 7,9

Jason e Nikki querem um bebê, mas, por problemas de fertilidade, não podem ter um. Assim, a solução que encontram é adotar. Com amigos complicados, famílias desestruturadas e vidas caóticas, resta saber se o sistema vai achar que eles estão prontos para serem pais.

9. Slow Horses (Duas temporadas) – Nota 7,8

Jackson Lamb é responsável por comandar os agentes que cometeram infrações a serviço do MI5 e precisam encerrar suas carreiras no departamento menos prestigiado da instituição para que não causem mais problemas. Porém, ao juntar tantos desajustados em um mesmo lugar, é natural que as coisas não saiam completamente como o esperado.

10. Mythic Quest (Três temporadas) – Nota 7,8

Na última posição entre as melhores séries originais da Apple TV+ está Mythic Quest. Conheça a equipe por trás do maior jogo multiplayer de todos os tempos. Em um ambiente focado em construir mundos, desenvolver heróis e perpetuar lendas, as batalhas mais difíceis não ocorrem dentro do jogo, mas, sim, no escritório.