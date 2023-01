Santo André retoma programa Moeda Verde nesta terça-feira (10)

Da Redação



10/01/2023 | 08:48



O programa Moeda Verde retoma as atividades a partir desta terça-feira (10), beneficiando moradores de 22 comunidades carentes de Santo André que têm a oportunidade de trocar resíduos recicláveis por frutas, legumes e verdura. A primeira troca do ano ocorre no Núcleo Capuava (bairro Capuava), das 13h30 às 14h30, na Avenida dos Estados, ao lado do número 11.300. Nesta semana, o programa também acontece nos núcleos Capuava (bairro Capuava), Sorocaba (Jardim Alzira Franco), Lamartine e Cruzado (Jardim Santo André), Maurício de Medeiros (Vila João Ramalho), Eucaliptos (Cata Preta), Ciprestes (Jardim Irene) e Sítio dos Vianas (Sítio dos Vianas). Os endereços, horários e a programação completa em todas as comunidades podem ser consultados em www.semasa.sp.gov.br/moedaverde.

A cada cinco quilos de recicláveis, como vidro, papelão, metal e ferro, os moradores recebem um quilo de alimento. A iniciativa é realizada pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Banco de Alimentos, e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Cada participante pode levar até 150 quilos de materiais recicláveis.

Desde 2017, quando o Moeda Verde foi criado, foram recolhidas mais de 870 toneladas de resíduos e distribuídas mais de 170 toneladas de frutas, legumes e verduras. Os materiais coletados são encaminhados às cooperativas de reciclagem que atuam na cidade, contribuindo para gerar renda para cerca de 100 pessoas. O programa Moeda Pet, que permite a troca de garrafas PET por ração para cães e gatos, também volta em janeiro. Nesta terça-feira (10), a iniciativa ocorre junto ao Moeda Verde no Núcleo Capuava, das 13h30 às 14h30.

Idealizado pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Santo André, o Moeda Pet deixou de ocorrer apenas no Parque Central, em formato drive-thru, para também acontecer em comunidades beneficiadas pelo programa Moeda Verde. Os participantes trocam um quilo de garrafas PET por um quilo de ração. Cada quilo de resíduos equivale a 20 garrafas de dois litros, 26 de um litro ou 36 de 600 ml. Além de levar a ração para casa, os munícipes podem fazer doação para ONGs cadastradas junto à administração municipal. Cada participante tem direito a até três quilos.