Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, de olho em China e EUA

10/01/2023 | 07:17



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única e com variações modestas nesta terça-feira, 10, enquanto investidores avaliam a reabertura da China e a possibilidade de os EUA serem menos agressivos no aperto monetário.

Na volta de um feriado, o índice japonês Nikkei subiu 0,78% em Tóquio hoje, a 26.175,56 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,27% em Hong Kong, a 21.331,46 pontos, o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com alta marginal de 0,05%, a 2.351,31 pontos, e o Taiex avançou 0,34% em Taiwan, a 14.802,96 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,21%, a 3.169,51 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto assegurou ganho de 0,29%, a 2.060,44 pontos.

No fim de semana, a China reabriu suas fronteiras com Hong Kong, como parte da reversão de sua política de "covid zero", alimentando esperanças de que a segunda maior economia do mundo volte a crescer em ritmo mais acelerado este ano.

Nos EUA, há expectativa para a pesquisa sobre inflação ao consumidor (CPI) a ser divulgada na quinta-feira (12). A previsão é de que o CPI americano tenha mais uma vez desacelerado em dezembro.

Na última sexta-feira (6), dados mais fracos do que o esperado de inflação salarial, contidos no relatório de empregos dos EUA, impulsionaram apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderá ser mais contido na elevação de juros este ano.

Nas próximas horas, o presidente do Fed, Jerome Powell, irá participar de um evento com líderes de autoridades monetárias promovido pelo BC da Suécia.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, interrompendo uma sequência de quatro pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,28% em Sydney, a 7.131,00 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.