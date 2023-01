Correção: Corinthians goleia Ferroviária e avança com 100% na Copinha

10/01/2023 | 00:10



O texto enviado anteriormente apresenta um erro no primeiro parágrafo. O Corinthians venceu por 4 a 0 e não por 3 a 0.

Mesmo com um time bastante modificado nesta segunda-feira, o Corinthians venceu a Ferroviária por 4 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023.

A vitória manteve o Corinthians na liderança do Grupo 12, agora com nove pontos - três vitórias em três jogos. O adversário na próxima fase será o Comercial-SP (segundo colocado do Grupo 11). Já a Ferroviária ficou com três pontos e em terceiro lugar, sendo eliminada. A outra vaga da chave ficou com o Zumbi-AL, que passou em segundo lugar, com seis pontos.

Já classificado, o Corinthians entrou em campo com sete mudanças em relação à última rodada. Ex-jogador e atual técnico alvinegro, Danilo disse que a ideia é rodar o elenco para que todos estejam prontos para entrar em campo a partir da próxima fase, quando se inicia o mata-mata.

Com bola rolando, Corinthians e Ferroviária fizeram um primeiro tempo bastante aberto. O alvinegro ficou mais tempo com a bola, mas quase saiu atrás no placar aos 33 minutos, quando Pietro recebeu assistência dentro da área, cortou a marcação e finalizou por cima do travessão.

Após o susto, o Corinthians não se abateu e usou a cabeça para fazer o primeiro gol. Aos 40 minutos, Caipira cobrou escanteio da esquerda e Felipe Augusto subiu mais que a marcação para testar para as redes, marcando seu terceiro gol na competição.

Na etapa final, o Corinthians precisou de apenas cinco minutos para encaminhar a vitória. Higor fez boa jogada pela esquerda, viu Felipe Augusto e ele encontrou Juninho, que só completou dentro da grande área. O jogador corintiano se machucou na finalização do gol e foi substituído.

A Ferroviária sentiu o segundo gol corintiano e ficou sem reação em campo. Tanto é que o Corinthians, com tranquilidade, ainda fez o terceiro gol aos 27 minutos, quando Guilherme Henrique recebeu passe na área e finalizou cruzado. A bola ainda tocou no goleiro antes de entrar.

Quando o confronto seguia para o final, o Corinthians ainda fez o quarto gol, aos 40 minutos, em linda finalização de Breno Bidon de fora da área, um golaço que deu números finais ao confronto.