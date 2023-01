Tarcísio troca comando de duas seccionais da região

Beatriz Mirelle



09/01/2023 | 22:02



Os delegados Kelly Cristina Sachetto César de Andrade e Marcelo Francisco Augusto Dias assumem como titulares à frente das Delegacias Seccionais de São Bernardo e Diadema, respectivamente. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último sábado (7). A unidade de Santo André foi a única sem alteração e segue liderada por Francisco José Alves Cardoso. Em entrevista ao Diário, Cardoso afirmou que trabalhará para manter a integração entre as gestões. “Tudo o que acontece é compartilhado com os outros postos. Agora, com os novos colegas, passarei o que já é realizado”, disse o delegado da Seccional de Santo André.

No cargo desde janeiro de 2019, Cardoso ressalta que seguir no posto é importante para dar continuidade ao trabalho feito na região. De acordo com ele, o delegado seccional tem a função de gestor, além de ser o chefe administrativo de todos os profissionais da unidade. “É uma grande responsabilidade comandar 570 policiais. Seguiremos com ações investigativas lideradas por esses bons profissionais, que agem com empenho. Nossa atuação é diferenciada.”

Para Cardoso, é necessário reforçar as seccionais com mais policiais, como investigadores, escrivães e delegados. “Isso vai ajudar muito o Estado, principalmente o Grande ABC. É essencial abrir mais concursos.” Assim como o diálogo com as outras unidades, pontua também a parceria com a Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Municipal) da região. “Às vezes, a vítima de Diadema reconhece alguém daqui, por exemplo. Por isso compartilhamos informações, fotos, além da comunicação diária por telefone.”

A unidade de São Bernardo corresponde também ao município de São Caetano. A de Santo André inclui as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

A seccional são-bernardense era liderada por Ronaldo Tossunian. Em Diadema, era Élson Sayão.

NOVOS DELEGADOS

Kelly de Andrade tem 32 anos de carreira na Polícia Civil. Antes de assumir São Bernardo, estava na assistência policial do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo. Foi delegada de Polícia Assistente da Divisão de Homicídios do D.H.P.P (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), delegada adjunta da Quinta Delegacia Seccional de Polícia, entre outros cargos. Atuou também no combate à pedofilia com a Operação Luz na Infância.

“Eu tenho em mente que tudo o que se faz com amor à carreira, alcança o sucesso na gestão. Sei dos desafios que tenho pela frente, mas já vinha me preparando para assumir essa função de administradora desde que fiz o curso superior da polícia, em 2014”, disse Kelly em nota.

Marcelo Dias atuava como delegado seccional da polícia de Taubaté, no Interior de São Paulo. Também foi um dos responsáveis pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas na Capital.