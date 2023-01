Mobilizações bolsonaristas são 'esvaziadas' na região do Grande ABC

Pamela Cadamuro



09/01/2023 | 20:55



Menos de 24 horas após a determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para a desocupação dos acampamentos montados em frente aos quartéis, as mobilizações realizadas no Grande ABC já estavam ''esvaziadas''.

Em Santo André, onde apoiadores de Bolsonaro chegaram a montar uma estrutura e passar alguns dias acampados em frente a sede do Tiro de Guerra na Vila Guiomar, apenas duas viaturas da PM (Polícia Militar) se mantinham posicionadas na tarde desta segunda-feira (9). O grupo teria se dispersado ainda durante o fim de semana e, de acordo com os militares, a intenção era justamente evitar a presença de pessoas com discurso golpista no local. A frente da sede do Tiro de Guerra de São Caetano também estava vazia.



A decisão de Moraes foi dada ainda durante a madrugada desta segunda, após terroristas invadirem as sedes do Congresso, do Planalto e do STF. No último domingo (8), o grupo vandalizou os prédios quebrando vidraças, mobiliários, invadindo gabinetes - inclusive o do próprio ministro, além de destruirem obras de arte como esculturas, um quadro do pintor Di Cavalcante, um relógio do século XVII, vasos chineses, entre outros objetos. O prejuízo, segundo o estimado pelo Planalto, ultrapassa os R$ 8,5 milhões.



Após os atos, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal até 31 de janeiro. O governador Ibaneis Rocha (MDB) chegou a exonerar o secretário de segurança do DF Anderson Torres, que estava nos EUA no dia das invasões. Horas depois, Ibaneis foi afastado do cargo por 90 dias também por determinação de Alexandre de Moraes.



Desmobilização na Alesp

Na capital paulista, um grupo de bolsonaristas estava acampado desde novembro do ano passado em frente ao Círculo Militar e à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Nesta segunda, forças de segurança desmontaram as estruturas dos golpistas. Ninguém foi preso.