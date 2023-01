Hélio dos Anjos terá de improvisar na estreia da Ponte Preta na Série A2

09/01/2023 | 19:54



Falta menos de uma semana para a estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista da Série A2. No próximo sábado, dia 14 de janeiro, o time campineiro voltará a disputar a divisão inferior do estadual após 23 anos e estará em campo para enfrentar o Velo Clube, em Rio Claro.

O técnico Hélio dos Anjos tem um problema na lateral direita para o duelo no estádio Benito Agnello Castellano. Maílton, titular da posição, pertence ao Metal Kharkiv, da Ucrânia. Como o campeonato por lá só volta no dia 30 de janeiro, ele deverá ser regularizado no Brasil apenas nesta data. Sendo assim, a estreia do jogador será na sexta rodada, contra o Novorizontino.

Sem um jogador original da posição, restou ao treinador improvisar o meia Cássio Gabriel no setor. Embora Hélio dos Anjos tenha feito outros testes na posição, a tendência é de que Cassinho seja mantido para começar a partida. Outro problema em Rio Claro é na zaga. Sem o capitão Fábio Sanches, contundido, o treinador deverá optar por Thiago Oliveira como substituto.

No meio-campo, Matheus Jesus vem treinando como titular, mas sua suspensão por doping termina apenas no dia 5 de fevereiro. Por isso, a exemplo de Maílton, ele vai desfalcar o time nas primeiras rodadas. De acordo com a tabela, a estreia de Matheus Jesus deverá ocorrer na sétima rodada, contra o Juventus, no estádio Moisés Lucarelli.

TIME DEFINIDO PROFESSOR?

No último fim de semana, no jogo-treino com o Audax, empate em 1 a 1, o time titular da Ponte teve Caíque França; Cássio Gabriel, Mateus Silva, Thiago Oliveira e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Júnior Tavares e Elvis; Dudu Hatamoto e Pablo Dyego.

A novidade foi Júnior Tavares escalado no meio-campo, ao lado de Elvis, Felipe Amaral e Léo Naldi. O próprio treinador, disse no início do ano que pretende colocar Tavares mais adiantando, mesmo sendo lateral-esquerdo de origem. "Trabalhei com o Júnior Tavares no Náutico e por várias vezes ele jogou adiantado na segunda linha. Vou fazer o mesmo aqui na Ponte", disse o treinador.