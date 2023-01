Criança engasgada com chiclete durante viagem é salva na Anchieta

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



09/01/2023 | 18:33



Uma história que poderia ter um fim trágico ganhou novos capítulos a partir do salvamento, na Rodovia Anchieta, de uma criança de cinco anos. Os personagens centrais desta trama são Eloah Maria de Oliveira da Silva, sua família e dois funcionários da Ecovias que socorreram a menina na última terça-feira (3).

Durante uma viagem de ônibus que teve origem no Jabaquara, em São Paulo, com destino ao Guarujá, Eloah pegou no sono e dormiu com um chiclete na boca. Sua mãe, Kamila Oliveira da Silva, 41 anos, foi surpreendida com a filha convulsionando, engasgada, em meio ao trânsito parado na descida da Serra do Mar, na altura do Km 40 da via Anchieta.

“Minha mãe conseguiu colocar a mão e tirar o chiclete da boca dela, mas a Eloah continuou desacordada”, recordou. Ao perceber que a filha não respondia aos estímulos, Kamila correu para fora do ônibus para pedir ajuda. “Gritava por socorro e me indicaram a base de atendimento que tinha próximo. Dois profissionais vieram em direção à Eloah e começaram a fazer compressões. Foi tudo muito rápido, A gente sempre vê vídeos de como agir em situações assim, mas na hora do nervosismo, não sabemos o que fazer”, contou Kamila.

Ângelo Reis Batista de Almeida, 41, é um dos homens que correram para salvar Eloah. “Vi a movimentação do lado externo da base. O motorista do ônibus tentava fazer o primeiro atendimento. Ele me entregou a menina nos braços e consegui fazer a manobra de compressão no estômago dela (manobra de Heimlich). Na quarta e quinta tentativa, a Eloah apertou meu braço”, disse o operador de tráfego da Ecovias. Ângelo contou com a ajuda de seu colega de trabalho, Éric Balsani Ferreira, 43, que também participou do salvamento.

Kamila lembra da reação da filha ao recuperar a consciência. “Quando ela voltou, deu um sorriso. O pessoal conversou com ela, fez perguntas e viu que ela não estava mais desorientada”. Por segurança, Eloah foi encaminhada ao Hospital de Urgência de São Bernardo, onde, segunda a mãe, fez exames laboratoriais e de imagem e permaneceu internada para observação por 24 horas.

Reencontro

Depois do susto, Eloah e a mãe se reuniram à família em um apartamento alugado para as férias de verão no Guarujá. Nessa segunda-feira (9), a menina reencontrou Ângelo, em um momento de muita emoção para o operador de tráfego.

“Foi surreal. A ficha não caiu até agora”, disse o herói de Eloah, que havia feito a manobra de Heimlich apenas em treinamentos da Ecovias. “Não tem explicação. Acredito que Deus agiu naquele momento através de um filho. Isso vai ficar na minha memória para o resto da vida”, falou.

O passeio de Eloah termina nesta terça-feira (10), com a volta de sua família a sua cidade de origem, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Da experiência do dia 3 de janeiro, Kamila levará gratidão aos salvadores de sua filha. “Eles são anjos da rodovia. Se não fossem eles, acho que teria perdido a Eloah. Nunca imaginei passar por isso. Tirar férias é bom, mas voltar para casa, com minha filha, é muito melhor”, concluiu.