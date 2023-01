Lira escolhe deputado do PT para relatar na Câmara o decreto de intervenção no DF

09/01/2023 | 18:28



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), escolheu um deputado do PT para relatar na Casa o decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal editado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida, adotada após golpistas invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), vai ser relatada pelo parlamentar Rubens Pereira Júnior (MA).

Em despacho protocolado nesta segunda, 9, Lira também convocou de forma oficial uma sessão extraordinária da Câmara para votar o decreto ainda hoje, a partir das 20h30. No Senado, de acordo com o presidente da Casa em exercício, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), a votação deve ocorrer somente nesta terça-feira, 10.

O decreto precisa ser aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado, em votações separadas. O emedebista disse mais cedo que os senadores querem votar o decreto no plenário, mas, para isso, é preciso concluir a liberação do espaço após as ações dos invasores.