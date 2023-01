Líderes defendem reunião urgente na OEA para apoiar democracia no Brasil

09/01/2023 | 18:07



Nas horas seguintes aos ataques de grupos radicais em Brasília no domingo, líderes latino-americanos defenderam a convocação de um encontro emergencial no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA) para discutir a situação da democracia no Brasil.

Em publicação no Twitter, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, expressou solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e falou em tentativa de golpe pelo "fascismo". "É hora urgente de reunião da OEA se quiser seguir viva como instituição e aplicar a carta democrática", escreveu.

Petro afirmou que a esquerda propôs adoção de medidas que fortaleçam o sistema interamericano de direitos humanos, com a aplicação das normas vigentes e a ampliação dos direitos de mulheres, ambientais e coletivas, mas que a resposta "são golpes parlamentares ou golpes violentos da extrema direita".

Na mesma rede social, o presidente do Chile, Gabriel Boric, reproduziu publicação da ministra das Relações Exteriores do país, Antonia Urrejola, em que informa estar pressionando por uma sessão extraordinária da OEA.

O secretário-geral da OEA, Luis Almagro, por sua vez condenou os ataques à democracia brasileira. "Essas são ações indesculpáveis e de natureza fascista", classificou.