Luana Piovani diz que Scooby pagou pensão dos filhos: ?Precisava desse circo??

09/01/2023 | 17:26



A atriz Luana Piovani contou que o surfista Pedro Scooby, ex-marido dela, pagou a pensão dos filhos. Desde o início do mês, ela vinha acusando Scooby de se negar a dividir os gastos com os filhos de forma igualitária.

"Precisava desse circo? Não era só ter pago?", questionou a atriz em um story publicado no Instagram nesta segunda, 8. Os dois são pais de Dom, Liz e Bem.

Em um vídeo de 10 minutos publicado por ela no último dia 2, Luana expôs a discussão que teria tido com o surfista. Segundo ela, Pedro não queria auxiliar no pagamento de despesas como motorista, aluguel, cozinheira e aulas de skate para os filhos.

"Amanhã chega o momento que o Pedro deveria depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora, neste momento, para dizer que vai pagar o que ele acha justo, olha que ótimo", disse a atriz, que chamou o atleta de "incoerente e irresponsável".

Scooby usou os stories do Instagram no dia seguinte para publicar a versão dele. Segundo o surfista, ele nunca se recusou a pagar nada para os filhos e teria até o último domingo, 8, para realizar o pagamento da pensão. O atleta ainda afirmou ter pago 70% do valor no dia 2 e disse querer resolver o assunto "legalmente".

"A Luana tem se recusado a atender minhas ligações, e também não parece estar disposta a resolver de forma pacífica com a advogada, o que dificulta o processo. Poderíamos resolver isso de forma civilizada, é o que venho tentando fazer", escreveu.