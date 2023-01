Assessoria nega que Vitão e Bela Gil foram expulsos de show de Ivete Sangalo e explica o ocorrido: Foram para o camarim confraternizar

09/01/2023 | 17:10



Saia justa? Que nada! Logo depois de vir à tona que Vitão e Bela Gil teriam sido expulsos do show de Ivete Sangalo, a assessoria do evento se prontificou a explicar o mal entendido e, nesta segunda-feira, dia 9, garantiu que a história não ocorreu como o jornal Metrópoles publicou.

A organização do festival informa que a notícia não é verdadeira. Bela Gil é convidada do evento e Vitão uma das atrações do line. Os dois estavam no palco também como convidados da organização, dizia o comunicado enviado à imprensa.

E continuava:

Ao fim do show de Ivete Sangalo, foi solicitado que todos, inclusive os profissionais da nossa produção, deixassem o local para a montagem de palco da próxima atração. Bela e Vitão, inclusive, saíram do palco e foram para o camarim confraternizar com os artistas.