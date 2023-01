Guarani negocia com o Vasco a contratação do meia Matheus Barbosa

09/01/2023 | 16:35



Ativo no mercado, o Guarani está atrás de mais uma peça ao elenco. Buscando montar uma equipe competitiva para a temporada, o time bugrino negocia a contratação do volante Matheus Barbosa, de 28 anos, que pertence ao Vasco da Gama e que é alvo do time campineiro há algumas semanas. O próprio técnico Mozart revelou o interesse.

O meia de 28 anos iniciou sua carreira na base do Grêmio. Após sua passagem pelo tricolor gaúcho, ainda atuou por ABC, Botafogo-SP, América-RN, Paulista, Atlético Tubarão, Avaí, Água Santa, Cruzeiro, Cuiabá e Atlético Goianiense, onde chamou a atenção do Vasco.

Na última temporada defendendo o cruzmaltino, o jogador atuou em 20 partidas, contribuindo com uma assistência. Após uma temporada de pouco aproveitamento, o clube carioca desejava negociar a saída do atleta, mas os altos salários dificultaram um empréstimo.

Porém, após o anúncio de novos reforços para o setor de meio-campo no Vasco, é possível que a ida de Matheus Barbosa para o Guarani seja acertada nos próximos dias. Enquanto isso, o jogador está em pré-temporada com o Gigante da Colina no Rio de Janeiro.

O Guarani agora se prepara para sua estreia no Campeonato Paulista. Após ser derrotado pelo placar de 1 a 0 em amistoso diante do São Paulo neste sábado (07), o time bugrino voltará a campo para a primeira rodada do Paulistão 2023 no dia 14 de janeiro, quando a partir das 16h, encara o Santo André, no Bruno José Daniel.