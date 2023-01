ABBC: 'Liberdade de manifestação não pode ser confundida com vandalismo'

09/01/2023 | 16:28



A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) manifestou repúdio veemente às invasões e aos atos antidemocráticos de domingo, 8, em Brasília, quando grupos radicais invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"A liberdade democrática de manifestação não pode ser confundida com a possibilidade de vandalismo dos bens públicos e o uso de violência", afirma a entidade, em nota enviada há pouco.

A ABBC defende ainda o pleno funcionamento do Estado Democrático de Direito e o respeito às instituições representativas do País. "Os lamentáveis atos contra os poderes da República devem ser investigados e punidos na forma da lei", complementa o texto.

Neste domingo, bolsonaristas radicais invadiram as sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em Brasília, e depredaram os três palácios. Centenas de pessoas foram presas, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o afastamento do cargo do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), que segundo ele, apresentou conduta omissiva diante dos atos.