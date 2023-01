Joana Prado chora ao falar dos 19 anos do desaparecimento da irmã de Victor Belfort

09/01/2023 | 16:10



Joana Prado, esposa do lutador Victor Belfort, usou seus Stories no Instagram nesta segunda-feira, dia 9, para lamentar os 19 anos de desaparecimento da cunhada, Priscila Belfort.

Em meio a uma série de vídeos, a empresária recapitulou alguns detalhes do desaparecimento, que até hoje, segue sem solução.

- No dia 9 de janeiro de 2004, minha querida cunhada Priscila foi trabalhar e nunca mais voltou para casa. Hoje, dia 9 de janeiro de 2023, completam exatos 19 anos que a gente não tem mais a Pri aqui do nosso lado. Minha cunhada não conheceu os meus filhos.

Priscila desapareceu aos 29 anos de idade. Funcionária pública da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Rio de Janeiro, foi vista pela última vez quando saiu durante uma pausa do trabalho, nas proximidades do emprego.