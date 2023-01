Solange Gomes presta queixa na polícia após polêmicas

09/01/2023 | 16:10



A coisa está ficando feia! Como você acompanhou, Monique Evans e Solange Gomes estão trocando indiretas através das redes sociais. Porém, as ofensas se estenderam e Bárbara Evans foi acusada de dar o golpe da barriga em seu marido, Gustavo Theodoro.

Com o seu nome envolvido na polêmica, a ex-A Fazenda usou as redes para mandar a real para Solange. Entretanto, a briga não parou por aí! Nesta segunda-feira, dia 9, Solange usou seu Instagram para compartilhar o local que estava: a 42ª Delegacia Policial. Apesar de não revelar o que estava fazendo lá através das redes, o jornal Metrópoles acabou com todas as dúvidas e contou que a ex-Banheira do Gugu decidiu prestar queixa contra Monique.

Expôs e alfinetou

No último domingo, dia 8, Solange decidiu abrir o jogo e falar sobre algumas acusações que envolviam o seu nome. Com a ajuda de fãs, ela tentou explicar o que estava acontecendo.

Segundo a campeã do Ilha Record, o comentário sobre a gravidez de Bárbara não foi feito por ela. Mas, apesar de ter desabafado com os seguidores, ela não perdeu a oportunidade de alfinetar Monique. Ainda nos Stories, ela insinuou que a avó de Ayla tem inveja de sua relação com a filha.