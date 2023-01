Bolsonaro é internado com dores abdominais nos EUA

Da Redação



09/01/2023 | 15:39



o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã desta segunda-feira (9), em Orlando, nos Estados Unidos. Ele está na Flórida desde dezembro, quando deixou o Brasil antes do fim de seu mandato e não participou da posse do presidente Lula (PT). De acordo com as informações, ele sentiu dores abdominais e resolveu ir ao hospital.

A internação de Bolsonaro ocorre no dia seguinte aos atos terroristas que aconteceram em Brasília no último domingo (8), onde criminosos invadiram e vandalizaram o Congresso, Planalto e o STF (Supremo Tribunal Federal). Após as invasões, deputados americanos pediram que Bolsonaro deixe os Estados Unidos.