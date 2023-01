Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, recebe surpresa emocionante da esposa após descobrir risco de Alzheimer

09/01/2023 | 15:10



Olha só que momento mais fofo! O ator Chris Hemsworth, que interpreta o Thor do universo dos quadrinhos, foi surpreendido pela esposa, a também atriz Elsa Pataky, após descobrir risco de ter Alzheimer no futuro. Para quem está por fora, o astro da Marvel compartilhou em novembro de 2022 uma descoberta médica. Com um exame de sangue, a equipe médica identificou que o famoso tem uma chance de oito a dez vezes maior de desenvolver a doença, em comparação com a média global.

No quinto episódio da série Limitless, quando o ator fala sobre a sua saúde, ele fez um desabafo sobre a alta possibilidade de desenvolver a doença. Então, Elsa Pataky decide pregar uma peça no marido para deixar a situação descontraída. Ela contrata uma equipe de maquiagem e se transforma em uma versão idosa de si, deixando o episódio muito emocionante.

Ao aparecer na frente de Chris Hemsworth, o ator não escondeu a surpresa e acabou rindo em meio às lágrimas:

Você ainda está linda, disse ele emocionado.

E a esposa explicou o motivo da maquiagem:

Quero viver esses anos com você. Precisamos dessas memórias.