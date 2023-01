Maíra Cardi revela quais são as qualidades que um homem precisa ter para ela se casar novamente

09/01/2023 | 15:10



Os interessados podem já pegar o papel e a caneta para anotar que Maíra Cardi revelou quais são as qualidades que um homem precisa ter para que ela decida se casar novamente. No último domingo, dia 8, a ex-esposa de Arthur Aguiar abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para interagir com os seguidores e acabou sendo questionada se ela está esperando um pretendente para subir no altar.

Sincerona, a coach declarou quais são as suas exigências para engatar em um novo relacionamento amoroso:

Para eu me casar de novo, tem que ser realmente alguém com os mesmos sonhos e princípios que eu! Anota as qualidades: acredite muito em Deus, inteligente, divertido/leve, bem-sucedido (porque não quero ninguém inseguro), que trabalhe no mesmo universo que eu, que ame família, que ame trabalhar, que não seja mão de vaca e que seja acelerado como eu ou fico comigo mesma.

