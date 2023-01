Tadeu Schmidt revela data de estreia da Casa de Vidro do BBB23

09/01/2023 | 14:10



Chegou a hora de dar aquela espiadinha! A nova temporada do BBB chega de um jeito diferente. Nesta segunda-feira, dia 9, Tadeu Schmidt usou as redes sociais do programa para anunciar que na próxima terça-feira, dia 10, os candidatos vão entrar na Casa de Vidro instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Os participantes terão que disputar a preferência do público enquanto interagem com os visitantes do local. É lá que vão mostrar por que merecem conquistar a tal sonhada vaga na casa desta edição.

- Quando ninguém aguenta mais de ansiedade pelo BBB, o que a gente faz? Começa o jogo antes do jogo. A partir de amanhã, já tem gente morando na Casa de Vidro. É você que escolhe os primeiros participantes do BBB23, disse o apresentador.

Esta é a primeira vez que a Casa de Vidro acontece antes da estreia do programa, algo inédito na história do reality, que tem estreia prevista para 16 de janeiro.