Chefe da Mercedes garante permanência de Hamilton na equipe após 2023

09/01/2023 | 13:56



Lewis Hamilton está em seu último ano de contrato, mas as evidências apontam que essa relação deve continuar harmônica por mais um tempo com a Mercedes. Em entrevista ao Podcast Beyond The Grid, Toto Wolff, chefe da escuderia, disse nesta segunda-feira que o piloto inglês manifestou o desejo de continuar na equipe alemã.

As duas partes já tiveram uma conversa sobre o assunto. Faltam, porém, detalhes para estabelecer um novo contrato a partir da próxima temporada.

"Estamos confiantes. Lewis faz parte da equipe e a equipe faz parte de Lewis. Não há nenhuma razão para não continuarmos juntos. Certamente o contrato de Lewis é um dos tópicos que abordaremos durante o inverno, mas não há um prazo", afirmou Wolff.

O vínculo atual de Hamilton com a Mercedes termina em dezembro deste ano. O heptacampeão, que completou 38 anos neste sábado, já deixa um legado na equipe. Pela escuderia, ele contabilizou seis títulos na Fórmula 1 e contribuiu para oito conquistas de mundiais de construtores.

Outro ponto que fortalece o sinal de permanência de Hamilton é o trabalho de recuperação da equipe, que perdeu o protagonismo na F-1 em 2022. Pela primeira vez na carreira, ele passou um ano sem conquistar uma vitória. Neste momento de dificuldade da equipe, Wolff garantiu que o heptacampeão mostrou ainda mais o seu lado competitivo.

"Um dos pontos fortes de Hamilton é estar sempre ansioso(por melhorar o seu rendimento). Além de grande esportista, é também extremamente motivado e determinado", disse o dirigente.