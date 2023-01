Booking.com: 5 estadias com baladas disponíveis no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/01/2023 | 13:55



Uma pesquisa recente da Booking.com revelou que, para quatro em cada cinco viajantes brasileiros (81%), sempre valerá a pena viajar. E quando dá para unir as férias com outra paixão nacional, as festas, a diversão é em dobro. Pensando nisso, o site selecionou cinco estadias com baladas e bares no Brasil para quem não abre mão de festejar longe de casa.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O Café Jeri é um hotel charmoso localizado na vila de Jericoacoara, no Ceará. Perfeito para quem busca cliques para as redes sociais, o local é cheio de cantinhos instagramáveis, como a piscina, que fica ligada à área que funciona como bar e buffet de café da manhã. A arquitetura dos quartos também chama a atenção, com destaque para o design do banheiro e o chuveiro duplo.

Mas o local é famoso mesmo por sua balada, no rooftop, que funciona de quarta-feira a domingo, das 16h às 22h, aberta ao público. O horário é ideal para assistir ao lindo pôr do sol de Jericoacoara, apontado como o quarto melhor destino para assistir ao pôr do sol no mundo, em levantamento da Booking.com. Além dos DJs e das apresentações performáticas com luzes, é possível curtir a festa em camarotes e aproveitar as deliciosas e variadas caipirinhas com picolés.

Para quem visita a maior metrópole do País e procura uma opção mais em conta e com ótimas oportunidades de conhecer novas pessoas e aproveitar uma festa, o Garoa Hostel é uma boa opção. Localizado em Pinheiros, um dos bairros mais badalados da capital paulista, há várias opções para uma viagem animada: do salão de jogos à churrasqueira e, claro, o bar. O Baixo Pinheiros, frequentado por um público mais jovem e por estrangeiros de visita é o bar anexo ao hostel, aberto ao público, que oferece drinques temáticos, cachaças e cervejas artesanais. E não vão faltar opções na região para quem quiser fazer um pub crawl e conhecer vários bares na mesma noite.

O Majestic Palace Hotel, situado na Ilha da Magia, em Santa Catarina, é um hotel de luxo de frente para o mar, com várias instalações disponíveis aos hóspedes, como um spa com saunas e salas de massagem, piscina de borda infinita e um bar. E, para quem não dispensa uma balada durante a viagem, não é preciso nem mesmo sair do prédio para começar a festejar: é só pegar o elevador e subir até o rooftop. Ali fica o The Roof, um sofisticado e badalado lounge no top do edifício, com uma linda vista para a baía. Ao lado, há um restaurante de culinária japonesa fusion.

Se o destino for a capital do País, Brasília oferece uma acomodação de design excepcional: o B Hotel Brasilia. Com estilo contemporâneo e móveis de madeira, ali não falta nada para aproveitar as férias ao máximo: café da manhã variado, restaurante com opções à la carte e buffet, bar, piscina ao ar livre, academia e até banheira de hidromassagem nos quartos. Há ainda um bar lindíssimo na cobertura, o Bar 16, com uma piscina amarela e uma vista panorâmica da cidade. No cardápio, dos destilados e vinhos a uma carta variada de coquetéis, com uma seleção de ingredientes não tão comuns, como physalis, xarope de grapefruit, redução de hibisco, pitaya do cerrado, entre outros. Aberto ao público, o bar abre suas portas a partir das 17h. Vale chegar cedo para assistir ao pôr do sol.

Em um dos bairros mais boêmios da capital fluminense está localizado o Selina Lapa Rio de Janeiro. Com uma decoração descolada e um terraço com vista para a cidade, o local oferece tanto quartos privativos quanto camas em dormitórios compartilhados, para viajantes com orçamento mais curto que querem aproveitar o ambiente badalado. O oitavo andar do hotel abriga o The Rooftop, um bar e restaurante perfeito para aproveitar uma boa música e bons drinques no fim da tarde. O local oferece festas com música ao vivo e DJs. Vale conferir a programação semanal.