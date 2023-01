Nick Carter anuncia música que homenageia Aaron Carter, seu irmão falecido há dois meses

09/01/2023 | 13:10



Em suas redes sociais, Nick Carter anunciou a data do seu próximo single com um vídeo promocional que irá homenagear o irmão Aaron Carter, encontrado morto em novembro de 2022. O lançamento está previsto para a próximo quarta-feira, dia 11, nas plataformas digitais do cantor.

Segundo o portal americano TMZ, o Backstreet Boy começou a trabalhar na música logo após a morte do irmão. O novo single contará com um videoclipe com imagens inéditas de Nick e Aaron juntos, de quando os dois eram mais jovens.

Aaron Carter foi encontrado morto no dia 5 de novembro de 2022, em sua própria casa, na região de Lancaster, Califórnia, Estados Unidos.