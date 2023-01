Príncipe Harry revela ter perdido a virgindade com mulher mais velha, mas suposta modelo nega

09/01/2023 | 13:10



Mais episódios chocantes sobre a vida do Príncipe Harry vieram à tona nesta semana após o New York Post ter acesso a uma versão espanhola de Spare, o livro de memórias do Duque de Sussex, que será publicado nesta terça-feira, dia 10. O jornal traduziu um trecho da obra em que o caçula de Rei Charles III revela ter perdido a virgindade com uma mulher mais velha e de uma forma, segundo ele, humilhante.

Em seu livro, o representante contou que a mulher o tratou de forma indevida. E que ela, assim como ele, também é fã de cavalos.

Foi um episódio humilhante com uma mulher mais velha que gostava de cavalos e me tratou como um verdadeiro garanhão? Eu montei nela rapidamente, depois ela me deu uns tapas e me mandou dar o fora. Um dos meus erros foi ter feito em um campo, atrás de um pub cheio. Tinha certeza que alguém tinha nos visto, conta ele no trecho vazado de Spare.

Príncipe Harry diz que o episódio ocorreu durante sua adolescência, quando ele tinha por volta dos 16 ou 17 anos de idade, o que pode tornar o acontecimento ilegal, pois a idade de consentimento no Reino Unido é 16 anos.

O New York Post deduz que se trata de Suzannah Harvey, uma modelo aposentada que já teria dados detalhes de uma noite agitada com o príncipe. A entrevista foi dada em 2002 ao Daily Mail.

Na ocasião, a atual CEO do Aeroporto de Cotswold disse que o Duque de Sussex tomou a iniciativa e que os dois teriam trocado beijos atrás de um pub.

Foi muito bom, mas enquanto nos beijávamos fiquei com medo que os seguranças estivessem procurando por ele. Não o queria em problema. É um menino selvagem e o William não pôde fazer nada para detê-lo. No lado de fora [do pub] ele lidou comigo como um homem adulto. Ele me segurou pela cintura e me puxou para perto dele. Senti as mãos dele passando pela minha cintura, contou a ex-modelo na época.

Suzannah Harvey ainda contou que o clima esquentou entre o possível casal, relatando que o Príncipe possuía experiência no assunto.

A minha boca ficou dormente e não conseguia movê-la. Ele elogiou meu corpo sexy. Quando começamos a ficar mais passionais, fiquei preocupada. Ele estava chegando no meu bumbum e eu estava de costas para a porta, então alguém poderia ter nos visto (...) Foi tudo muito intenso, saia fumaça de nós dois por causa do vento gelado. Ele era definitivamente experiente em relação a mulheres.

Apesar da acusação, Suzannah Harvey negou de forma irônica a situação. Em seu Stories do Instagram, a CEO fez uma publicação enigmática segurando um pacote de doce chamado Ginger Nuts, tirando onda com a palavra ginger, que significa ruivo em português.

Na legenda, ela deixa a entender que nunca tocou em Príncipe Harry e ainda pediu para que as pessoas não acreditem no que estão lendo.

Os únicos [ruivos] que eu toquei. Acredite zero no que vocês lê, escreveu a ex-modelo.