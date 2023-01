Movimentos sindicais e populares convocam manifestações em defesa da democracia

09/01/2023 | 13:02



Em resposta aos ataques golpistas realizados ontem em Brasília, movimentos sindicais e populares convocaram para esta segunda-feira manifestações em defesa da democracia. Os atos estão previstos para ocorrer em diferentes cidades do País, a partir das 17h.

"Repudiamos a ação terrorista e golpista de grupos bolsonaristas contra os Três Poderes neste domingo em Brasília. Não podemos aceitar que grupos terroristas como estes continuem ameaçando o Estado Democrático de Direito", disse o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues.

Participam das mobilizações as organizações sindicais e populares que integram as Frentes Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, o Fórum das Centrais Sindicais, a Coalizão Negra Por Direitos e a Convergência Negra.

Os movimentos também planejam um ato político em Brasília na próxima quarta-feira, 11, com "foco na defesa da democracia, no repúdio aos ataques às instituições", além de exigirem responsabilização dos financiadores dos ataques. "Realizaremos essas manifestações em aliança com todos as lideranças, autoridades e segmentos da sociedade comprometidos com a defesa do Estado Democrático de Direito", diz a nota.