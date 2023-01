Ídolos de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo prestam homenagens a Dinamite

09/01/2023 | 12:50



O velório de Roberto Dinamite no gramado de São Januário é marcado por grande presença de público e de ídolos dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Nas duas primeiras horas de homenagens, ex-jogadores, técnicos e dirigentes de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo foram ao estádio. O elenco atual do Vasco chegou ao meio-dia.

Entre os que já foram ao São Januário estão Edmundo, Mazinho, Felipe, Fred, Branco, Marco Antônio, Alexandre Torres, Abel Braga, Júnior, Juan, Ricardo Rocha, Sorato, Carlos Germano, Jayme de Almeida e Cláudio Adão.

Amigo de Dinamite desde o início da carreira, o ex-jogador do Flamengo e atual comentarista Júnior afirmou que o ídolo vascaíno "foi mais guerreiro do que nunca" em sua luta contra o câncer de intestino, diagnosticado em 2021.

"Fomos vizinhos de condomínio, nossas mulheres são muito amigas, os filhos também. Nossa amizade veio se fortalecendo sempre e a gente esteve junto com a família sempre nessa luta (contra o câncer). Ele foi mais guerreiro do que nunca para tentar reverter toda essa situação. Sabíamos todos da gravidade, mas a gente nunca espera", declarou Júnior.

"O legado que ele deixa é imenso, os números dizem. Se o Vasco fez bem pro Roberto, o Roberto fez muito bem para o Vasco. A gente começou praticamente juntos, ele um pouco antes, e a gente viu o quanto ele contribuiu para aumentar a nação vascaína", recordou Júnior. "E há o respeito também, não somente de seus companheiros e amigos de clubes e vestiário, mas sobretudo dos adversários e instituições."

Zagueiro do Vasco e da seleção brasileira, Ricardo Rocha disse que, no início da carreira, teve como referência de combate em campo Roberto Dinamite e Zico. "E, como vascaíno, (Dinamite) é meu grande ídolo. Um amigo, um irmão. É difícil."

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), torcedor do Vasco, foi a São Januário por volta do meio-dia, enquanto o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, é esperado no fim da tarde. O cartola passou o fim de semana na Bahia.

O corpo de Dinamite está sendo velado no gramado do São Januário, ao lado da estátua do jogador. A cerimônia ao público permanecerá aberta até as 19h. Na terça, haverá um ato restrito aos familiares a partir das 9h, e depois ele será levado para sepultamento em Duque de Caxias.

Dinamite morreu aos 68 anos em decorrência de um câncer no intestino, diagnosticado em 2021. Ele havia sido internado na quinta-feira e teve a morte confirmada no fim da manhã desse domingo.